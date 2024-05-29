Украинский военный захотел вместе с русскими идти на Киев

Украинский военный в личном разговоре заявил, что хотел бы пойти на Киев вместе с русскими, чтобы закончить конфликт, передает РИА Новости со ссылкой на представителей пророссийского подполья.

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Российские подпольщики сняли видео в вагоне поезда. На кадрах украинские военные общаются с попутчиками из числа гражданских.

Украинский боец признался, что в его бригаде много потери среди личного состава, но, по его словам, власти Украины не спешат выплачивать компенсации родственникам.

Ранее подполье заявило об ударе по складу с украинскими БПЛА в Харькове, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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