Украинский военный захотел вместе с русскими идти на Киев

Российские подпольщики сняли видео в вагоне поезда. На кадрах украинские военные общаются с попутчиками из числа гражданских.

Украинский боец признался, что в его бригаде много потери среди личного состава, но, по его словам, власти Украины не спешат выплачивать компенсации родственникам.

Ранее подполье заявило об ударе по складу с украинскими БПЛА в Харькове, сообщает RT.

