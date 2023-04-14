Украинский военный пожаловался на неподготовленных новобранцев

По его словам, новобранцев отправляют на передовую прямо из военкоматов. Пополнение не умеет обращаться с оружием, пожаловался военный.

«Они ни разу в жизни даже не стреляли», - возмутился он.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр ранее утверждала, что на фронт попадают только обученные бойцы.

ВСУ могут перенести контрнаступление на лето, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он попросил Запад предоставить Киеву больше техники и боеприпасов, пишет «Радиоточка НСН».

