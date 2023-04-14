Украинский военный пожаловался на неподготовленных новобранцев
Командование ВСУ бросает в бой пополнение с нулевой подготовкой, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на военнослужащего украинской армии.
По его словам, новобранцев отправляют на передовую прямо из военкоматов. Пополнение не умеет обращаться с оружием, пожаловался военный.
«Они ни разу в жизни даже не стреляли», - возмутился он.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр ранее утверждала, что на фронт попадают только обученные бойцы.
ВСУ могут перенести контрнаступление на лето, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он попросил Запад предоставить Киеву больше техники и боеприпасов, пишет «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 892 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 818 / сут.
- Экономист Рубини предупредил о «жесткой посадке» в экономике США
- Украинский военный пожаловался на неподготовленных новобранцев
- Глава Совбеза Армении поддержал участие в военных учениях США
- В ЕС заявили о готовности ввести 11-й пакет санкций
- Байден назначил Леди Гагу на должность в Белом доме
- Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира «Мастерс» в Монако
- В Краснодаре неизвестный убил студента из-за игровой приставки
- СМИ: коалиция Запада в поддержку Украины трещит по швам
- США пригрозили России последствиями из-за ареста Гершковича
- Посол Антонов: Лаврову пообещали холодный прием в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru