Украинский военный пожаловался на неподготовленных новобранцев

Командование ВСУ бросает в бой пополнение с нулевой подготовкой, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на военнослужащего украинской армии.

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По его словам, новобранцев отправляют на передовую прямо из военкоматов. Пополнение не умеет обращаться с оружием, пожаловался военный.

«Они ни разу в жизни даже не стреляли», - возмутился он.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр ранее утверждала, что на фронт попадают только обученные бойцы.

ВСУ могут перенести контрнаступление на лето, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он попросил Запад предоставить Киеву больше техники и боеприпасов, пишет «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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