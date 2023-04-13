СМИ: пессимизм США относительно контрнаступления разозлил Киев
Чиновники в Киеве «вне себя от ярости» из-за пессимизма руководства США относительно перспектив контрнаступления. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на анонимных украинских чиновников.
Недовольство в Киеве вызвали опубликованные в Сети документы Пентагона. Из них следует, что Вашингтон невысоко оценивает готовность ВСУ в активным боевым действиям, отметило издание.
По данным газеты, украинские власти раздражены пессимизмом руководства США и их неверием в ВСУ. В Вашингтоне сомневаются, что Киев сможет вернуть утраченные территории, сказано в материале.
Информация из документов Пентагона говорит о росте недоверия между США и Украиной, констатировали журналисты.
Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что контрнаступлению ВСУ мешает дождливая погода, передает «Радиоточка НСН».
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