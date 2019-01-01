«Слуги народа» по инерции. Украинский ЦИК обработал более 80% бюллетеней

Также в украинский парламент проходят соратники Юлии Тимошенко из «Батькивщины» (8,11%) и партия фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» (6,05%).

Ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что его коллеги рассматривают «Голос» как возможного партнера по коалиционному правительству, поскольку он близок по идеологии и морально-этическим ценности. Шансы «Батькивщины» на вхождение в кабмин он обсуждать не стал.

Это объясняется тем, что Зеленский не хочет иметь дело с бывшими, считает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Это сигнал Тимошенко: Юлия Владимировна, успокойтесь – вы премьером не будете», - указал он в эфире НСН.

Возглавить новое правительство Украины может кто-то из сторонников Зеленского, кто раньше работал по грантам Джорджа Сороса,

«Зеленский хочет, чтобы премьером был профессионал без политического опыта. Думаю, что речь идет о так называемых людях Сороса – тех, кто получает гранты. Например, тот же Руслан Стефанчук, который был вначале советником Зеленского, а потом его представителем в Раде – профессор, юрист», - предположил Олейник.

Политик подчеркнул, что на Украине сегодня и президент не профессионал, который путает компетенции.