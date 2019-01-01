«Слуги народа» по инерции. Украинский ЦИК обработал более 80% бюллетеней
«Слуга народа» Владимира Зеленского выигрывает у занявшей второе место «Оппозиционной платформы - За жизнь» 30% голосов
Украинский центризбирком обработал более 82% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. За партию президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» отдали свои голоса 42,9% избирателей.
Второе место сохраняет пророссийское объединение Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа - За жизнь», которую поддержали 12,95% голосовавших украинцев. На третьей позиции – партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» с 8,31% бюллетеней.
Украинцы, несмотря на популярность Зеленского, на парламентских выборах голосовали не столько за его политическую силу, сколько против Порошенко, объяснил НСН директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Чрезвычайно высокий результат на парламентских выборах - это инерция людей, которая по-прежнему ему доверяет, а ему сейчас доверяют более 65%. По-прежнему он является самым популярным политиком с чрезвычайно высоким уровнем доверия, и это позволило его партии, которой еще полгода назад не было, получить такую убедительную победу на парламентских выборах», - пояснил политолог.
Также в украинский парламент проходят соратники Юлии Тимошенко из «Батькивщины» (8,11%) и партия фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» (6,05%).
Ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что его коллеги рассматривают «Голос» как возможного партнера по коалиционному правительству, поскольку он близок по идеологии и морально-этическим ценности. Шансы «Батькивщины» на вхождение в кабмин он обсуждать не стал.
Это объясняется тем, что Зеленский не хочет иметь дело с бывшими, считает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
«Это сигнал Тимошенко: Юлия Владимировна, успокойтесь – вы премьером не будете», - указал он в эфире НСН.
Возглавить новое правительство Украины может кто-то из сторонников Зеленского, кто раньше работал по грантам Джорджа Сороса,
«Зеленский хочет, чтобы премьером был профессионал без политического опыта. Думаю, что речь идет о так называемых людях Сороса – тех, кто получает гранты. Например, тот же Руслан Стефанчук, который был вначале советником Зеленского, а потом его представителем в Раде – профессор, юрист», - предположил Олейник.
Политик подчеркнул, что на Украине сегодня и президент не профессионал, который путает компетенции.
«Он не имел отношения к власти, он занимался шоу-бизнесом. Поэтому, думаю, не он советуется с кем-то, а ему советуют, что делать. Перед Зеленским стоят задачи: получить кредиты МВФ, рассчитаться с долгами, провести жесткие реформы. Потребуется продажа земли, таких ликвидных вещей, как железная дорога, порты и т.д. Это требования, за которыми стоит МВФ. Вот Фонд хочет иметь дело с понятным ему, предсказуемым премьером», - пояснил он.
Лидер «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук в свою очередь отметил, что в партии «довольны результатом, но до конца не удовлетворены».
Окончательные результаты выборов, согласно украинскому законодательству, ЦИК должен обнародовать не позднее 5 августа.
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