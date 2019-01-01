Выборы в Раду: «Слуга народа» получает большинство. Народу не легче

Вектор интриги с коалиционного вопроса смещается на кадровый: кто станет премьером, спикером Рады и займет ключевые посты в правительстве и администрации президента, которая теперь называется «офисом». Имя одного из наиболее вероятных кандидатов уже известно: пост спикера Верховной Рады Украины, скорее всего, займет глава партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков, на котором была вся организационная работа президентской и парламентской предвыборных кампаний.



Главная проблема заключается в том, что в команде Зеленского нет людей, имеющих хоть какой-то опыт государственного управления или хотя бы просто политический опыт, отмечает «Газета.ру». Пока и внешняя и внутренняя политика реализуются в том же русле, что и при Петре Порошенко. Свидетельством тому – подготовка переговоров по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Они пройдут в сентябре, - сообщил представитель Зеленского в кабинете министров Андрей Герус. Продолжение сотрудничества Украины с МВФ неизбежно, как и его катастрофические для населения последствия. Уверенность в этом высказал в эфире НСН экономист Василий Колташов.