Выборы в Раду: «Слуга народа» получает большинство. Народу не легче
Зеленский и компания рискуют столкнуться с кадровым голодом и кредитной кабалой МВФ
Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» по результатам выборов может получить 247 мест в Верховной раде, что позволит ей создать однопартийное большинство. По данным украинского ЦИК на момент обработки половины электронных протоколов, по партийным спискам «Слуга народа» получает 122 места, по мажоритарным округам – 125. «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко может получить 43 места, «Европейская солидарность» Петра Порошенко – 27 мест, «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 25 , партия артиста Святослава Вакарчука «Голос» – 20. Еще 49 мандатов получают самовыдвиженцы. Накануне выборов единственной политической силой, с которой партия «Слуга народа» была готова обсуждать коалицию в случае нехватки мандатов, назывался «Голос».
Вектор интриги с коалиционного вопроса смещается на кадровый: кто станет премьером, спикером Рады и займет ключевые посты в правительстве и администрации президента, которая теперь называется «офисом». Имя одного из наиболее вероятных кандидатов уже известно: пост спикера Верховной Рады Украины, скорее всего, займет глава партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков, на котором была вся организационная работа президентской и парламентской предвыборных кампаний.
Главная проблема заключается в том, что в команде Зеленского нет людей, имеющих хоть какой-то опыт государственного управления или хотя бы просто политический опыт, отмечает «Газета.ру». Пока и внешняя и внутренняя политика реализуются в том же русле, что и при Петре Порошенко. Свидетельством тому – подготовка переговоров по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Они пройдут в сентябре, - сообщил представитель Зеленского в кабинете министров Андрей Герус. Продолжение сотрудничества Украины с МВФ неизбежно, как и его катастрофические для населения последствия. Уверенность в этом высказал в эфире НСН экономист Василий Колташов.
«Зеленский неизбежно будет сотрудничать с МВФ и тем самым продолжит линию Порошенко. Итоги можно наблюдать, оценивая уровень жизни населения. С 2014 года ситуация изменилась катастрофически, уровень опустился настолько чудовищно, что выполнять новые рецепты МВФ немыслимо, но новый пакет уже готов. Теперь он касается продажи земли на Украине. Значительная часть должна перейти иностранным собственникам. То же самое касается нефтегазотранспортной системы и многих других перспективных сфер».
Планы партии «Слуга народа» огласил накануне Владимир Зеленский. Это, во-первых, окончание войны на Донбассе, возвращение пленных, борьба с коррупцией. В числе приоритетных законопроектов, которые предстоит рассмотреть новоизбранному парламенту – отмена депутатской неприкосновенности и детализация процедуры импичмента президента. Нынешний состав Верховной Рады все законодательные инициативы Зеленского «прокатил».
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