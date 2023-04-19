В Киеве заявили о падении американского спутника над городом

По его словам, над городом упал американский спутник. Других подробностей он не привел.

В воздушных силах ВСУ информацию о падении спутника пока не подтвердили.

Очевидцы заметили яркую вспышку над Киевом вечером 19 апреля. Падение объекта наблюдали после объявления воздушной тревоги.

Украинские СМИ ранее сообщили о взрывах над Днепропетровском, передает «Радиоточка НСН».

