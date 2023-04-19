В Киеве заявили о падении американского спутника над городом
19 апреля 202323:55
Глава Киевской военной администрации Сергей Попко назвал причину яркой вспышки над украинской столицей, пишут СМИ.
По его словам, над городом упал американский спутник. Других подробностей он не привел.
В воздушных силах ВСУ информацию о падении спутника пока не подтвердили.
Очевидцы заметили яркую вспышку над Киевом вечером 19 апреля. Падение объекта наблюдали после объявления воздушной тревоги.
Украинские СМИ ранее сообщили о взрывах над Днепропетровском, передает «Радиоточка НСН».
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19 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru