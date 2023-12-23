Украинский телеведущий не стал возвращаться в страну после командировки в Европу
Ведущий украинского «24 канала» Алексей Печий решил не возвращаться в страну после командировки в Брюссель. Об этом сообщается на сайте вещателя.
В заявлении канала говорится, что телеведущий «решил сбежать».
«Печий получил аккредитацию на саммит ЕС, который проходил с 14 по 15 декабря. Впрочем, после его завершения журналист ... не вернулся на Украину», — указывает вещатель.
Как отметил гендиректор «24 канала» Роман Андрейко, он шокирован поступком экс-ведущего. По словам медиаменеджера, он «осознает последствия» побега.
По данным издания «Страна», сам Печий назвал свое решение сложным и объяснил его изменением отношения к Киеву на Западе.
Ранее член сборной Украины по уличной рыбалке Артур Билан после соревнований в Италии решил не возвращаться на родину, чтобы не участвовать в боевых действиях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru