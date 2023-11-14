Член сборной Украины по уличной рыбалке сбежал в Европу, чтобы не воевать

Член сборной Украины сбежал с соревнований по уличной рыбалке в Италии, чтобы не возвращаться на родину. Профессиональный рыбак из Харькова Артур Билан рассказал, что ему пришло две повестки и нет возможности «решить вопрос», а его жена и ребёнок не хотят жить в постоянном стрессе.

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Спортсмен покинул свою команду после неудачного выступления на соревнованиях перед отъездом домой, сообщает Shot. Своему тренеру Билан написал, что намерен остаться в Европе.

В октябре игрок украинского футбольного клуба «Шахтер» Александр Распутько сбежал из Европы, попросив политического убежища в России. 19-летний спортсмен пропал 4 октября после матча Юношеский Лиги УЕФА в Бельгии.

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ФОТО: Личная страница Билана во "ВКонтакте"
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