Член сборной Украины по уличной рыбалке сбежал в Европу, чтобы не воевать
Член сборной Украины сбежал с соревнований по уличной рыбалке в Италии, чтобы не возвращаться на родину. Профессиональный рыбак из Харькова Артур Билан рассказал, что ему пришло две повестки и нет возможности «решить вопрос», а его жена и ребёнок не хотят жить в постоянном стрессе.
Спортсмен покинул свою команду после неудачного выступления на соревнованиях перед отъездом домой, сообщает Shot. Своему тренеру Билан написал, что намерен остаться в Европе.
В октябре игрок украинского футбольного клуба «Шахтер» Александр Распутько сбежал из Европы, попросив политического убежища в России. 19-летний спортсмен пропал 4 октября после матча Юношеский Лиги УЕФА в Бельгии.
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