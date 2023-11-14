Член сборной Украины по уличной рыбалке сбежал в Европу, чтобы не воевать

Спортсмен покинул свою команду после неудачного выступления на соревнованиях перед отъездом домой, сообщает Shot. Своему тренеру Билан написал, что намерен остаться в Европе.

В октябре игрок украинского футбольного клуба «Шахтер» Александр Распутько сбежал из Европы, попросив политического убежища в России. 19-летний спортсмен пропал 4 октября после матча Юношеский Лиги УЕФА в Бельгии.

