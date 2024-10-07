Украинский суд ужесточил заочный приговор главе ЛНР Пасечнику

Украинское ведомство потребовало в апелляционной жалобе пересмотреть приговор обвиняемому в посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины Пасечнику. Ранее его приговорили к 12 годам лишения свободы.

В результате пересмотра приговора он был ужесточен до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах власти Украины в течение 15 лет и с конфискацией имущества. Отмечается, что решение украинского суда вступило в законную силу.

Ранее украинская генпрокуратура заочно предъявила новые обвинения главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной.

