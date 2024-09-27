На Украине Набиуллиной заочно предъявили новые обвинения
Украинская генпрокуратура заочно предъявила новые обвинения главе центробанка РФ Эльвире Набиуллиной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что речь идёт о пособничества в изменении границ Украины, а также в ведении спецоперации ВС РФ посредством финансировании боевых действий.
Кроме того, Набиуллину обвинили в организации деятельности российских банков в новых регионах России, деятельность по обходу антироссийских санкций и разработке ответных мер.
Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил к пяти годам заключения украинскую актрису Адрианну Курилец-Кметюк (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, которую признали виновной в возбуждении ненависти либо вражды из-за призывов к насилию над российскими офицерами, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru