На Украине Набиуллиной заочно предъявили новые обвинения

В сообщении говорится, что речь идёт о пособничества в изменении границ Украины, а также в ведении спецоперации ВС РФ посредством финансировании боевых действий.

Кроме того, Набиуллину обвинили в организации деятельности российских банков в новых регионах России, деятельность по обходу антироссийских санкций и разработке ответных мер.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил к пяти годам заключения украинскую актрису Адрианну Курилец-Кметюк (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, которую признали виновной в возбуждении ненависти либо вражды из-за призывов к насилию над российскими офицерами, сообщает RT.

