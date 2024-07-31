Власти Украины заочно предъявили обвинения помощнику президента и замглавы МО РФ
Украинские власти заочно предъявили обвинения помощнику президента РФ, секретарю Госсовета Алексею Дюмину. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).
В ведомстве указали, что Дюмин, занимая пост губернатора Тульской области, участвовал в организации в регионе частичной и наладил там производство FPV-дронов.
Также на Украине заочно обвинили замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в постоянной подготовке российских военных, принимающих участие в спецоперации.
СБУ заочно обвинила Дюмина и Евкурова по статье украинского УК о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.
Ранее Басманный суд Москвы вынес заочный приговор политологу Аббасу Галлямову (признан в РФ иноагентом), назначив ему восемь лет в колонии по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru