Власти Украины заочно предъявили обвинения помощнику президента и замглавы МО РФ

В ведомстве указали, что Дюмин, занимая пост губернатора Тульской области, участвовал в организации в регионе частичной и наладил там производство FPV-дронов.

Также на Украине заочно обвинили замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в постоянной подготовке российских военных, принимающих участие в спецоперации.

СБУ заочно обвинила Дюмина и Евкурова по статье украинского УК о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Ранее Басманный суд Москвы вынес заочный приговор политологу Аббасу Галлямову (признан в РФ иноагентом), назначив ему восемь лет в колонии по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

