Украинский суд отменил указ Зеленского об отстранении главы Конституционного суда
Кассационный административный суд определил как незаконный и отменил указ президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому Александр Тупицкий был отстранён от должности руководителя Конституционного суда. Об этом сообщило объединение адвокатов республики.
Кассационная инстанция подтвердила, что президент не имеет полномочий на отстранение судей Конституционного суда. Противоречия между Зеленским и Тупицким возникли осенью 2020 года после того как Конституционный суд оспорил несколько законодательных актов пропрезидентской партии «Слуга народа».
В конце 2020 года глава государства подписал указ об отстранении Тупицкого от должности на два месяца. В январе 2021 года Госбюро расследований Украины предъявило глава Конституционного суда обвинение по статьям о даче заведомо ложных показаний и подкупе свидетеля, ему было запрещено появляться на рабочем месте. 27 марта Зеленский отменил указ от 2013 года о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КС.
В дальнейшем Верховный суд Украины признал незаконным указ Зеленского. В свою очередь Конституционный суд 30 ноября 2021 года отказался приводить к присяге двух новых судей. Такую позицию поддержала европейская Венецианская комиссия.
При этом срок полномочий Тупицкого в качестве судьи и главы КС истек 15 мая 2022 года. После этого офис генпрокурора Украины объявил его в международный розыск.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в марте нынешнего года Александр Тупицкий оказался среди первой группы украинских официальных лиц, чьё имущество в Крыму было национализировано российскими властями.
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