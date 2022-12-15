Украинский суд отменил указ Зеленского об отстранении главы Конституционного суда

Кассационный административный суд определил как незаконный и отменил указ президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому Александр Тупицкий был отстранён от должности руководителя Конституционного суда. Об этом сообщило объединение адвокатов республики.

Кассационная инстанция подтвердила, что президент не имеет полномочий на отстранение судей Конституционного суда. Противоречия между Зеленским и Тупицким возникли осенью 2020 года после того как Конституционный суд оспорил несколько законодательных актов пропрезидентской партии «Слуга народа».