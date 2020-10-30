Глава КС Украины оспорил инициативу Зеленского

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не намерен уходить в отставку, передает РИА Новости.

После решения Конституционного суда Украины о частичной отмене антикоррупционных норм глава государства Владимир Зеленский в закрытом режиме провёл срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а также направил в Верховную Раду законопроект с предложением прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.

Ранее Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд норм антикоррупционного законодательства страны - статью УК о наказании за недостоверное декларирование имущества и право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. После этого суд закрыл доступ в Единый реестр электронных деклараций, что сделало невозможным функционирование антикоррупционной системы в стране. В то же время функционирование этой системы является условием предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов

"Такого требования, чтобы я подал в отставку, я не слышал. Если такое есть, то оно (требование - ред) должно быть мотивировано, чтобы я разобрался, и суд (подтвердил - ред.), что проблема во мне, тогда мы это решим объективно на специальном заседании Конституционного суда Украины", - заявил Тупицкий.

Он добавил, что решение Зеленского об отставке всего конституционного суда имеет признаки государственного переворота.

Ранее на Украине параллельно с местными выборами прошел опрос. Наряду с другим вопросами, у граждан спросили, считают ли они необходимым введение пожизненного заключения за коррупцию.

