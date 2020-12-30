КС Украины обвинил Зеленского в превышении конституционных полномочий

Конституционный суд Украины (КСУ) напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому об уголовной ответственности «за вмешательство в деятельность государственного деятеля и судебных органов», сообщает пресс-служба ведомства.

В заявлении говорится, что указ украинского лидера от 29 декабря 2020 года, которым он отстранил от должности главу КСУ Александра Тупицкого, «не соответствует основному закону страны». Кроме того, в КСУ считают, что президент Украины «вышел за пределы своих конституционных полномочий».

В КСУ призвали Зеленского «немедленно отменить свой указ», при этом Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности «в соответствии с Конституцией Украины и законом «О Конституционном суде Украины».

Ранее Конституционный суд Украины отменил часть антикоррупционных норм. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ внёс в Верховную раду законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству», который лишает судей КСУ их полномочий и восстанавливает отменённый ими закон о декларировании.

Генпрокуратура Украины вручила Тупицкому подозрение в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний.

