Украинский прокурор созвал Совет по нацбезопасности после ролика в Youtube

Главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за любительского видео в Сети. Речь идет о видео, которое было размещено в Youtube неизвестным автором под ником 30192. Подписано оно: «Война в альтернативной реальности. Это видеопролог для предстоящей электронной книги, которую я пишу». Автор рассказывает о некой гипотетической войне между Румынией и Украиной в 2022 году, сообщает РЕН ТВ. Конфликт этот якобы закончится аннексией Румынией западных территорий Украины, Буковины и Одессы.

Матиос написал на своей странице в Facebook, что раздаст главам украинских силовых ведомств поручения по уголовному производству, передает Ura.ru. По его словам, будет проведено досудебное расследование по факту подготовки неизвестными преступлений, направленных на нарушение «территориальной целостности Украины».

После заявления прокурора, ролик вызвал большой интерес пользователей. На данный момент он набрал почти 192 тысячи просмотров.

Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в интервью НСН заявил, что не видит тем для разговора лидеров США и УКраины.



