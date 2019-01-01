На Украине не уверены в предстоящей встрече Трампа и Зеленского
Политологи Украины и России сделали прогнозы по поводу встречи президентов США и Украины.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп официально пригласил главу Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон. Информация об этом поступила от администрации украинского президента.
Сообщается, что Зеленский действительно получил приглашение от лидера Штатов, а также выразил ему за это свою благодарность. О том, согласился ли президент Украины на предложение Трампа, а также, когда предположительно может состояться поезда, в администрации не уточнили.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в интервью НСН заявил, что не видит тем для разговора лидеров двух стран.
Приглашение очень часто является одной из форм дипломатической вежливости, после которой соответствующие структуры – госдеп, МИД – очень долго прорабатывают все процедуры и время встречи. Она, на самом деле, может состояться и через год. Говорить, о чем могут беседовать Трамп и Зеленский через год, неправильно, потому что может много чего измениться. А пока я не вижу никакой темы для их разговора на сегодня», - сказал Ищенко.
Его коллега экс-советник управления президента России, российский политолог Олег Матвейчев в беседе с НСН рассказал о возможном поводе для встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
«Мы знаем, что с момента майдана Украина превратилась в американский протекторат и находится под внешним управлением США. Безусловно, новый президент Украины должен получить инструкции от своего господина – как дальше себя вести, что делать. Получить своего рода «благословение» от США. Пока Зеленский находится в нерешительности и постоянно заявляет противоречивые вещи: то за, то против войны в Донбассе, то за НАТО, то против НАТО и т.д. На встрече с Трампом он получит четкие инструкции и определится», - считает Матвейчев.
Ранее советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН уличил Зеленского в непоследовательности.
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