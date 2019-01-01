На Украине не уверены в предстоящей встрече Трампа и Зеленского

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп официально пригласил главу Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон. Информация об этом поступила от администрации украинского президента.

Сообщается, что Зеленский действительно получил приглашение от лидера Штатов, а также выразил ему за это свою благодарность. О том, согласился ли президент Украины на предложение Трампа, а также, когда предположительно может состояться поезда, в администрации не уточнили.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в интервью НСН заявил, что не видит тем для разговора лидеров двух стран.

Приглашение очень часто является одной из форм дипломатической вежливости, после которой соответствующие структуры – госдеп, МИД – очень долго прорабатывают все процедуры и время встречи. Она, на самом деле, может состояться и через год. Говорить, о чем могут беседовать Трамп и Зеленский через год, неправильно, потому что может много чего измениться. А пока я не вижу никакой темы для их разговора на сегодня», - сказал Ищенко.