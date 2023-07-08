Украинский полковник признал неспособность ВСУ пробить оборону ВС РФ
За время контрнаступления украинские военные оказались не в состоянии пробить оборонительные линии российской армии, заявил полковник ВСУ Сергей Яндульский в беседе с изданием Corriere Della Sera.
«Мы не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО», - пожаловался военный.
Он признал, что российская армия хорошо подготовилась к наступлению ВСУ. По словам Яндульского, украинские силы не ожидали такой реакции от ВС РФ.
Руководитель пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные уничтожили живую силу и технику ВСУ на южнодонецком направлении в районе Угледара, передает «Радиоточка НСН».
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