Украинский полковник признал неспособность ВСУ пробить оборону ВС РФ

За время контрнаступления украинские военные оказались не в состоянии пробить оборонительные линии российской армии, заявил полковник ВСУ Сергей Яндульский в беседе с изданием Corriere Della Sera.

Один российский танк уничтожил несколько бронемашин ВСУ на Времевском выступе

«Мы не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО», - пожаловался военный.

Он признал, что российская армия хорошо подготовилась к наступлению ВСУ. По словам Яндульского, украинские силы не ожидали такой реакции от ВС РФ.

Руководитель пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные уничтожили живую силу и технику ВСУ на южнодонецком направлении в районе Угледара, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияВСУУкраина

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