Названы кандидаты на пост главы администрации Зеленского
Украинский политолог объяснил в интервью НСН, кто мешает избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому назначать во власть своих людей.
Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, определился с кандидатом на пост главы администрации. Такое заявление сделал Вадим Галайчук, доверенное лицо Зеленского, в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.
Галайчук отметил, что этот человек он является публичным лицом, но имя будущего руководителя не назвал, сообщает Газета.ru.
Украинский политолог Александр Семченко заявил в беседе с НСН, что назначение руководителя администрации президента не окажет существенного влияния на политические процессы на Украине.
«Пока очень сложно сказать, кто будет руководить администрацией президента. С точки зрения публичности, можно говорить о представителе штаба Зеленского Дмитрии Разумкове. Он часто появляется на телеканалах, делает различные заявления, дурацкие, глупые под час. Но более публичного лица у Зеленского пока нет.
Другие называют человека, приближенного к украинскому олигарху Игорю Коломойскому, Игоря Палицу, который в мае 2014 года возглавил Одесскую область. По слухам, все финансовые вопросы, связанные с поддержкой команды Зеленского на выборах, решались через Палицу. Его прочат после парламентских выборов в премьер-министры.
Я не думаю, что администрация президента будет иметь большое влияние. По сути это канцелярия, которые готовит документы для президента. Очень многое завязано на кабинет министров», - сказал эксперт.
Политолог считает, что у избранного президента Украины мало возможностей, чтобы назначить на ключевые министерские должности «своих людей». Ему этого не позволит Конституция Украины и, соответственно, структура власти.
«По Конституции кабинет министров не меняется до того момента, пока не будет избрана новая Верховная рада. Конечно, она может отправить министров в отставку до выборов, которые состоятся в октябре 2019 года, но президент к этому процессу отношения не имеет. Поэтому в ближайшее время в кабмине ничего не поменяется. Более того, думаю, у Зеленского будут большие проблемы, чтобы поменять министров, которых по квоте назначает президент: министра иностранных дел и министра обороны. Президент, конечно, предлагает кандидатуры министров, но назначает их и увольняет Верховная рада. Таким образом, смена президента не означает автоматической отставки министра обороны и министра иностранных дел.
Примерно то же касается губернаторов. Указы об их назначении подписывает президент, но представление на каждого главу региона направляет кабинет министров. Если такого документа не будет, у президента не будет и оснований для смены губернаторов. Если Зеленский захочет поменять губернатора вопреки кабмину, будет совершенный раздрай, потому что у Зеленского нет инструментов влияния на кабмин», - рассказал Александр Семченко .
По мнению украинского эксперта, ждать больших перестановок в кабинетах власти не приходится.
«Пока не похоже, что рассыпается пропорошенковская коалиция. Речь идет не о конституционных фракциях в Верховной раде, а о ситуативном союзе. Достаточно монолитно держится «Блок Петра Порошенко» ( БПП), «Народный фронт», к ним примыкает «Воля народа», «Самопомощь». Если сложить оставшиеся политические силы, которые вряд ли все делают ставку на Зеленского, у него нет влияния в Раде, чтобы отправить кабмин в отставку», - заявил политолог.
Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв рассказал на пресс-конференции НСН, какой выбор стоит перед новым президентом Украины.
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