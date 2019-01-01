Названы кандидаты на пост главы администрации Зеленского

Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, определился с кандидатом на пост главы администрации. Такое заявление сделал Вадим Галайчук, доверенное лицо Зеленского, в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Галайчук отметил, что этот человек он является публичным лицом, но имя будущего руководителя не назвал, сообщает Газета.ru.

Украинский политолог Александр Семченко заявил в беседе с НСН, что назначение руководителя администрации президента не окажет существенного влияния на политические процессы на Украине.

«Пока очень сложно сказать, кто будет руководить администрацией президента. С точки зрения публичности, можно говорить о представителе штаба Зеленского Дмитрии Разумкове. Он часто появляется на телеканалах, делает различные заявления, дурацкие, глупые под час. Но более публичного лица у Зеленского пока нет.

Другие называют человека, приближенного к украинскому олигарху Игорю Коломойскому, Игоря Палицу, который в мае 2014 года возглавил Одесскую область. По слухам, все финансовые вопросы, связанные с поддержкой команды Зеленского на выборах, решались через Палицу. Его прочат после парламентских выборов в премьер-министры.

Я не думаю, что администрация президента будет иметь большое влияние. По сути это канцелярия, которые готовит документы для президента. Очень многое завязано на кабинет министров», - сказал эксперт.