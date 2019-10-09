Политолог: США защитят Порошенко от тюрьмы
Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии в эфире НСН поделился прогнозом на развитие уголовного дела против экс-президента Порошенко.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло еще одно уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко. Оно было заведено по факту возможного декларирования недостоверной информации. Об этом в среду сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на ГБР. При этом, как сообщил представитель ГБР, дело будет передано в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Дело зарегистрировано по заявлению одного из депутатов Верховной рады.
Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН заявил, что в этом деле не обошлось без политики, однако утверждать, что экс-президент окажется за решеткой, не стал.
«Когда возбуждаются дела против экс-президента, это не может быть без политики. Понятно, что там есть политика. Но по целому ряду дел есть совершенно очевидные основания для того, чтобы, по крайней мере, эти дела возбуждать. А уж как там по ходу дела выяснится, и удастся ли в конкуренции между обвинением и адвокатами доказать, что Порошенко нарушал закон, это – другой вопрос. У меня нет ответа на этот вопрос. Я предполагаю, что можно было бы доказать, если бы не было бы какой-то защиты у него со стороны Соединенных Штатов», - заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос с использованием детектора лжи, который был назначен на вторник, 1 октября. Порошенко не боится допроса, заявил тогда украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв. В беседе с НСН он предположил, что неявка бывшего президента на судебную экспертизу с использованием детектора лжи связана лишь с желанием политика усилить резонанс вокруг этой темы.
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