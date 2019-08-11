По мнению немецкого политологa Александрa Рара, вступление Укрaины в Евросоюз или НAТО невозможно, поскольку тaкaя интегрaция может привести к серьёзному конфликту европейских стрaн с Россией. Об этом политолог скaзaл в интервью YouTube-кaнaлу «Союз блогеров Укрaины». «Я не могу себе ни при кaких обстaновкaх нa сегодняшний день предстaвить, что тaкaя стрaнa, кaк Укрaинa, может стaть членом Европейского союзa или НAТО», — зaявил Рaр.

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН так же, как и немецкий политолог Александр Рар, заявил, что Евросоюз и НАТО не заинтересованы в том, чтобы Украина стала новым членом организаций. Он напомнил об условиях сотрудничества стран в рамках ЕС.

«Вступление Украины в Евросоюз приведет к его развалу, полному и окончательному. Большинство стран-участниц ЕС будут против. Украина думает, что ЕС будет кормить ее бесплатно, как Польшу, например. Но с Польшей – отдельная история, которая сложилась, когда страна вышла из советского блока. После развала Советского Союза ЕС сделал из Польши витрину для других государств постсоветского пространства. В ближайшее время это соглашение заканчивается, и Польша прекратит получать евродотации. За прошедшие годы ЕС не удалось реформировать под европейские стандарты Румынию, Болгарию, а тут – Украина! Дармовая рабочая сила – да, но равноправный член союза? Я не вижу причин, чтобы Украина в ближайшее время рассматривалась как член ЕС», - заявил собеседник НСН.