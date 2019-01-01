Один звонок мира. Почему Брюссель не остановит войну в Донбассе
Украинский и немецкий политолог рассказали НСН, как Украина ждёт указки Евросоюза и почему не дождётся.
В Совете Федерации РФ назвали способ урегулировать конфликт в Донбассе. Глава международного комитета верхней палаты российского парламента Константин Косачев написал в Facebook, что для этого нужен один звонок в Киев из Евросоюза.
В свое публикации сенатор прокомментировал заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о судьбе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как отмечает сенатор, Могерини призвала Россию найти «эффективное решение в связи с опасениями по поводу разработки ракеты 9M729». Законодатель напомнил, что из ДРСМД сперва вышли США, а Россия приостановила действие соглашение только несколько месяцев спустя.
«Если обращаются к России, то именно потому, что так удобнее, а не потому, что дело именно в России. Точно такой же тактики ЕС придерживается в украинском вопросе: удобнее вводить санкции против России, чем одним звонком в Киев прекратить войну на Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния», — написал Константин Косачёв.
Ранее директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал в эфире НСН, почему Киев не будет делать шагов в сторону урегулирования конфликта на Донбассе самостоятельно.
«Я думаю, что эти переговоры и решительный сдвиг могут произойти только в случае очень сильного внешнего давления на украинское руководство. Пока нет оснований рассчитывать на это. Я не вижу таких сигналов. Это должна быть внятная позиция Вашингтона и Брюсселя, хотя бы Берлина и Парижа, которая бы подтолкнула Киев к выполнению политической части минских соглашений», — сказал украинский политолог.
Между тем, в Европе от Украины уже подустали и с настороженностью относятся к любым заявлениям, исходящим из Киева, ранее отметил в эфире НСН немецкий политолог Александр Рар.
«Когда только возник этот ужасный конфликт между Киевом и Москвой, Порошенко почему-то подумал, что Запад обязательно встанет на сторону Украины, надавит на Россию и заставит ее изменить свою политику. Этого не получилось. А сейчас российско-украинский конфликт на Западе начинает забываться. Более того, здесь, на Западе, ко многим заявлениям и действиям украинских властей относятся двояко, потому, что помнят случай с журналистом Бабченко. Именно поэтому к событиям в Керченском проливе тоже относятся двояко: с одной стороны, здесь всегда готовы осудить Россию, с другой стороны, все понимают, что этот конфликт был нужен Порошенко для укрепления личной власти», — отметил немецкий политолог.
Ранее российский президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину» рассказал о причинах инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. По его словам, Петр Порошенко, в то время президент Украины, намеренно устроил провокацию, чтобы обострить ситуацию вплоть до введения особого положения.
Напомним, что инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября прошлого года. Российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир и 2 малых бронированных артиллерийских катера, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Были задержаны 24 украинца.
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