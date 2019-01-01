Один звонок мира. Почему Брюссель не остановит войну в Донбассе

В Совете Федерации РФ назвали способ урегулировать конфликт в Донбассе. Глава международного комитета верхней палаты российского парламента Константин Косачев написал в Facebook, что для этого нужен один звонок в Киев из Евросоюза.

В свое публикации сенатор прокомментировал заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о судьбе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как отмечает сенатор, Могерини призвала Россию найти «эффективное решение в связи с опасениями по поводу разработки ракеты 9M729». Законодатель напомнил, что из ДРСМД сперва вышли США, а Россия приостановила действие соглашение только несколько месяцев спустя.

«Если обращаются к России, то именно потому, что так удобнее, а не потому, что дело именно в России. Точно такой же тактики ЕС придерживается в украинском вопросе: удобнее вводить санкции против России, чем одним звонком в Киев прекратить войну на Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния», — написал Константин Косачёв.

Ранее директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал в эфире НСН, почему Киев не будет делать шагов в сторону урегулирования конфликта на Донбассе самостоятельно.