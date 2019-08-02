Политолог: Зеленский будет имитировать вступление в НАТО

Политолог Виктор Пироженко заявил в эфире НСН, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский не верит во вступление Украины в НАТО, но на публике будет поддерживать курс предшественника.

«Старая власть в лице Порошенко, конечно, в публичной риторике, выражала уверенность, что Украина вступит в НАТО в ближайшей и среднесрочной перспективе. Причем непонятно, всерьез он верил в это или нет, скорее всего, нет, но публично делал вид, что это событие произойдет. Новые власти осторожно к этому относятся, это было видно по высказываниям Зеленского накануне выборов, в ходе предвыборной кампании, после выборов. Независимо от того, что члены его команды говорят по этому поводу, большинство из них так или иначе намекают на то, что курс на членство в НАТО не является первоочередным для новых украинских властей. Скорее всего, в команде Зеленского прекрасно понимают, что это невозможно ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Я думаю, что во внешней политике команда Зеленского не ставит перед собой такую цель. Скорее всего, будет продолжаться этот курс Порошенко на фактическое сближение, интеграцию с НАТО: внедрение натовских стандартов в управление армией, вооружение, законодательство. Без всяких поползновений на закрепление формального членства Украины в НАТО», - сказал он.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН назвал новую военную стратегию НАТО агонией Альянса.

