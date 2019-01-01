Украинский политолог: Отставке глав МИД, СБУ и Минобороны помешало хамство Зеленского
Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии объяснил НСН, почему не нужно переоценивать конфликт депутатов и главы государства.
Верховная рада Украины отказалась утвердить отставку министра обороны Степана Полторака, главы СБУ Василия Грицака и главы МИДа Павла Климкина. Ранее за одобрением их отставок в парламент страны обратился президент Украины Владимир Зеленский.
Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский объяснил НСН, почему не нужно переоценивать этот конфликт депутатов и главы государства.
«Рада не хочет голосовать и Грицака и Полторанкина и Климкина. Но там уже народу почти не осталось: они побежали выборами заниматься, съезды проходят сейчас. Ясно, что этих людей поменяет новый президент. Но поменяет, когда будет новый парламент. А сейчас шансов, что они будут голосовать по желанию Зеленского, изначально было очень мало. Зеленский своим хамством с самого начала настроил против себя людей, которые не были так агрессивно против него настроены. Так что у них нет никакой мотивации выполнять его просьбы. Поэтому эти люди останутся исполняющими обязанности, пока не поменяется состав Верховной рады», - пояснил он.
Политолог объяснил, почему Зеленский начал с депутатами общаться в довольно хамской манере.
«Она отражает отношение общества. Общество презирает этих депутатов. У них рейтинг доверия 5%», - отметил собеседник НСН.
По его словам, говорить о «войне» парламента и президента Украины преждевременно.
«Как можно говорить про войну, если им осталось полтора месяца, этим депутатам? Война может быть, если он не получит сильной фракции в следующем составе парламента. Если оппозиция получит больше, чем Зеленский и его коллеги из других групп или мажоритарщиков. Тогда будет война. А сегодня говорить про войну нет смысла, поскольку парламент фактически не действует», - заключил эксперт.
Ранее Михаил Погребинский в эфире НСН оценил шансы нового президента Украины наладить отношения с Крымом и остальной Россией.
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