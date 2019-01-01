Зеленский призвал уволить генпрокурора и министра обороны

Вступивший в понедельник в должность президента Украины Владимир Зеленский призвал отменить депутатскую неприкосновенность, а также уволить генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны страны Степана Полторака.

Об этом Зеленский сказал во время обращения к Верховной раде после торжественной церемонии инаугурации. Он также призвал освободить от должности главу СБУ Василия Грицака.

«Это далеко не всё, что вы можете сделать, но для начала достаточно», — сказал новый президент. По его словам, на принятие решений у парламента есть два месяца, передает RT.

До этого Зеленский призвал правительство уйти в отставку и заявил о роспуске парламента.

Ранее украинский политолог Александр Дудчак рассказал НСН, почему Зеленскому так нужен роспуск парламента.

