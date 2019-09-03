Украинский политолог объяснил новое дело против экс-спикера Рады Парубия

«Шансы на посадку пока призрачные. По нынешнему уголовно-процессуальному кодексу любое заявление гражданина Украины относительно того или иного факта, случая принимается к рассмотрению. Используется такое понятие как «подозрение». Но это еще не обвинение, не фактическое дело. Это просто начало рассмотрения. А закончиться оно может переводом фигуранта в статус обвиняемого, в статус свидетеля. В общем, это начало длительной процедуры. Но с политической точки зрения это имеет свой эффект. Не с правовой и тем более не с криминально-правовой, а именно с политической. Потому что это неприятно для политика. И рассчитано на то, чтобы снизить политическую активность представителей прошлой власти, уменьшить их сопротивление. Особенно если Зеленскому придется идти на какие-то болезненные компромиссы по Донбассу», - пояснил политолог.

Напомним, в конце августа против Парубия было заведено дело о причастности к событиям в Доме профсоюзов в в Одессе в мае 2014 года. Тогда в пожаре погибли 48 активистов «антимайдана», еще около 250 человек пострадали.