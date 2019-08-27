Спикера Верховной рады Парубию подозревают в причастности к событиям в Одессе 2014 года
На Украине спикера Верховной рады обвиняют в причастности к массовой гибели людей в Одессе в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглаву администрации Виктора Януковича Андрея Портнова.
На Парубию в этой связи заведено уголовное дело.
Трагедия в Одессе произошла пять лет назад 2 мая 2014 года. Тогда на Греческой площади и в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 активистов «антимайдана», а также пострадали еще около 250 человек. В Доме профсоюзов заперли людей и подожгли здание.
Ранее главный редактор онлайн издания «Таймер» Юрий Ткачеврассказал НСН, что в самой Одессе от расследования трагедии в Доме профсоюзов ничего не ждут, поскольку виновные чиновникам и так известны.
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