Спикера Верховной рады Парубию подозревают в причастности к событиям в Одессе 2014 года

На Украине спикера Верховной рады обвиняют в причастности к массовой гибели людей в Одессе в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглаву администрации Виктора Януковича Андрея Портнова.

На Парубию в этой связи заведено уголовное дело.

Трагедия в Одессе произошла пять лет назад 2 мая 2014 года. Тогда на Греческой площади и в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 активистов «антимайдана», а также пострадали еще около 250 человек. В Доме профсоюзов заперли людей и подожгли здание.

Ранее главный редактор онлайн издания «Таймер» Юрий Ткачеврассказал НСН, что в самой Одессе от расследования трагедии в Доме профсоюзов ничего не ждут, поскольку виновные чиновникам и так известны.



