Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
Парубий не стал уточнять, в чем конкретно он видит нарушение основного закона страны со стороны президента.
Ранее Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля, передает ТАСС.
48-летний Андрей Парубий - председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года по 21 мая 2019 года. Ранее был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (27 февраля - 7 августа 2014 года), первым заместителем председателя Верховной рады Украины (с 4 декабря 2014 по 14 апреля 2016 года).
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