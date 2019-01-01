Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции

Ранее Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля, передает ТАСС.

48-летний Андрей Парубий - председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года по 21 мая 2019 года. Ранее был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (27 февраля - 7 августа 2014 года), первым заместителем председателя Верховной рады Украины (с 4 декабря 2014 по 14 апреля 2016 года).

