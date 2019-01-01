Украинский политолог: Критикой Зеленского Тимошенко борется с Порошенко
Директор Института глобальных стратегий рассказал НСН, почему лидер «Батькивщины» назвала недопустимым референдум «о мире с Россией».
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сочла недопустимым проведение на Украине референдума по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой, который ранее предложил президент Владимир Зеленский. По ее мнению, Украине нужны «сильная армия, усиление санкций против страны-агрессора и ведения правильных международных переговоров», а не референдум. Такое мнение политик высказала во время программы «Право на власть» на телеканале «1 + 1»
Таким образом Тимошенко готовится к выборам в Верховную Раду осенью этого года, заявил НСН украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв (слушайте аудио).
«Это надо рассматривать, как предвыборный прежде всего месседж, лозунг, потому что основным конкурентном на парламентских выборах для Тимошенко остается партия Порошенко, которая активно уже эксплуатирует анти-референдумный дискурс. Поскольку для Тимошенко очень важно получить сильный результат на парламентских выборах и поскольку она электорально заякоренна в западных и западно-центральных регионах Украины, главным конкурентном у нее является Порошенко, который в ходе президентской кампании эксплуатировал “армию, виру, мову”. Ей сейчас нужно старательно отмежёвываться от неоднозначных заявлений нового президента и тем более тех политических сил, которые выступают за прямой диалог между Киевом и Москвой», — пояснил политолог.
По его словам, Юлия Тимошенко будет преследовать ту же риторику, что и бывший президент Петр Порошенко, но надеется вырваться вперед за счёт расследований против экс-президента Украины.
«Она будет это делать более искусно, рассчитывая на то, что все-таки Порошенко в силу разного рода антикоррупционных расследований его деятельности, которые сейчас открыли ряд правоохранительных органов, будет терять, а она будет наверстывать», — отметил собеседник НСН.
Напомним, что в первом туре президентских выборов на Украине, который прошел 31 марта этого года, Юлия Тимошенко набрала всего 13,40% голосов и таким образом не вышла во второй тур, где столкнулись Владимир Зеленский с 30,24% голосов и Пётр Порошенко с 15,95%. Во втором туре 21 апреля на тот момент действующего главу государства поддержали всего 24,45% украинцев, а за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% соотечественников.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России»
- Тереза Мэй объявила об отставке
- Владелец «китовой тюрьмы» решил выпустить животных
- Россиян попросили не связываться с агрессивными воронами
- Экс-владелец «Югры» рассказал, что платил полковнику ФСБ за покровительство