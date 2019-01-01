Украинский политолог: Критикой Зеленского Тимошенко борется с Порошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сочла недопустимым проведение на Украине референдума по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой, который ранее предложил президент Владимир Зеленский. По ее мнению, Украине нужны «сильная армия, усиление санкций против страны-агрессора и ведения правильных международных переговоров», а не референдум. Такое мнение политик высказала во время программы «Право на власть» на телеканале «1 + 1»

Таким образом Тимошенко готовится к выборам в Верховную Раду осенью этого года, заявил НСН украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв (слушайте аудио).

«Это надо рассматривать, как предвыборный прежде всего месседж, лозунг, потому что основным конкурентном на парламентских выборах для Тимошенко остается партия Порошенко, которая активно уже эксплуатирует анти-референдумный дискурс. Поскольку для Тимошенко очень важно получить сильный результат на парламентских выборах и поскольку она электорально заякоренна в западных и западно-центральных регионах Украины, главным конкурентном у нее является Порошенко, который в ходе президентской кампании эксплуатировал “армию, виру, мову”. Ей сейчас нужно старательно отмежёвываться от неоднозначных заявлений нового президента и тем более тех политических сил, которые выступают за прямой диалог между Киевом и Москвой», — пояснил политолог.