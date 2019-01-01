Тимошенко раскритиковала идею Зеленского о референдуме «о мире с Россией»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что нет необходимости в проведении референдума по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой. По ее мнению, Украине нужны «сильная армия, усиление санкций против страны-агрессора и ведения правильных международных переговоров», а не референдум.

Такое мнение политик высказала во время программы «Право на власть» на телеканале «1 + 1», сообщает RT.

21 мая сообщалось, что Владимир Зеленский не исключает возможность проведения в стране референдума по вопросу переговоров с Москвой, пишет «Свободная пресса». Однако накануне он исключил их вероятность.

Председатель правления Центра стратегических исследований (Украина) Павел Жовниренко в эфире НСН прокомментировал петицию об отставке Зеленского. По его словам, петицией Зеленского в отставку не отправить.



