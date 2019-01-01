Новости за ночь: Пушков объяснил отказ в визе экс-помощнице госсекретаря США

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Когда Герман Греф стал главой Сбербанка в 2008 году, он обещал «научить слона танцевать». Десятилетие спустя, он оценил в интервью газете «Коммерсантъ», насколько это у него получилось. «Там уже не только слон, но и много слонят. Насколько он гармонично пляшет, нужно спрашивать у наших клиентов», — сказал глава Сбербанка. При этом Греф отметил, что некорректно давать оценки свои обещаниям, так как то, что было в момент его прихода на должность руководителя кредитной организации, и то, что происходит сейчас — несравнимо.

