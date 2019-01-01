Новости за ночь: Пушков объяснил отказ в визе экс-помощнице госсекретаря США
Пушков объяснил запрет Нуланд посещать Россию
Отказ бывшей помощнице госсекретаря США Виктории Нуланд в выдаче российской визы является закономерным. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter российский сенатор Алексей Пушков. Как отметил член комитета Совфеда по информационной политике, Нуланд была одним из «авторов политики», которая предполагает введение санкций в отношении российских предприятий и частных лиц. Именно она потребовала от Конгресса чуть позже еще более их усилить. «Закономерно, что она попала под ответные российские меры. А чего она ожидала?» — резюмировал Пушков.
Адвокат Ассанжа заявил об угрозе для журналистов от американских властей
Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в США грозит до 175 лет лишения свободы после предъявления новых обвинений по 17 эпизодам нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Адвокат Ассанжа Барри Поллак заявил, что беспрецелентное решение Минюста США выдвинуть новые обвинения против его клиента на основании Закона о шпионаже показывает, насколько серьезна угроза уголовного преследования для любого журналиста, рискнувшего рассказать обществу о злоупотреблениях американских властей. Напомним, что основатель WikiLeaks в больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав. Ранее в США его обвиняли только по одному пункту, в сговоре с целью компьютерного взлома.
Греф оценил свою работу в Сбербанке
Когда Герман Греф стал главой Сбербанка в 2008 году, он обещал «научить слона танцевать». Десятилетие спустя, он оценил в интервью газете «Коммерсантъ», насколько это у него получилось. «Там уже не только слон, но и много слонят. Насколько он гармонично пляшет, нужно спрашивать у наших клиентов», — сказал глава Сбербанка. При этом Греф отметил, что некорректно давать оценки свои обещаниям, так как то, что было в момент его прихода на должность руководителя кредитной организации, и то, что происходит сейчас — несравнимо.
Тимошенко назвала недопустимым референдум по миру с Россией
О недопустимости проведения референдума на Украине по вопросам отношения с России заявила лидер объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее словам в нынешних условиях стране необходима сильная армия, усиление санкций против страны-агрессора, то есть России, и ведение правильных международных переговоров. Напомним, что инициатива о проведении референдума по миру с Россией исходила от нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. При этом он уточнил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Москвой не имеет характера законодательной инициативы, а является способом выяснить мнение общества.
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