Саакашвили раскрыл причину своего побега из Грузии

Политик подчеркнул, что решил уехать из Грузии как из-за своей усталости, так и из-за усталости жителей страны от его политики. По его словам, тем самым он дал всем возможность «отдохнуть».

При этом Саакашвили особо отметил, что сожалеет о своем поступке, так как «оставить страну – самый худший выбор».

Отметим, что в начале октября Саакашвили обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко в своем похищении и принудительной высылке из страны, передает RT.

