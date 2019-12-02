Саакашвили раскрыл причину своего побега из Грузии

2 декабря 201911:04

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в свое время сбежал из Грузии не из-за страха попасть в тюрьму. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Mtavari.

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Политик подчеркнул, что решил уехать из Грузии как из-за своей усталости, так и из-за усталости жителей страны от его политики. По его словам, тем самым он дал всем возможность «отдохнуть».

При этом Саакашвили особо отметил, что сожалеет о своем поступке, так как «оставить страну – самый худший выбор».

Отметим, что в начале октября Саакашвили обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко в своем похищении и принудительной высылке из страны, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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