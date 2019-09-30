«Его ждут наручники». В Грузии оценили обещание Саакашвили вернуться

Вернуться в Грузию в ближайшие месяцы намерен бывший президент закавказской республики Михаил Саакашвили. Он заявил, что сделает это, чтобы «восстановить ее государственность».

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН назвал это заявление Саакашвили блефом.

«Это его очередной блеф. Давно все потеряли ему счет и даже внимания не обращают, сколько раз за день он говорит, что «завтра будет в Грузии». Если он действительно вернется, на него тут же наденут наручники, потому что он в розыске. По отдельным его преступлениям уже состоялись суды, и он это прекрасно знает. Он патологический трус. Но зная его хорошо, могу сказать, что он обычно верит в свои заявления. Что он завтра пересечет границу Турции, и в Грузии его будут ждать миллионы. А его будут ждать наручники», - подчеркнул политолог.

Напомним, Саакашвили был президентом Грузии в 2003-2013 годах. Вскоре после ухода с поста главы государства против него возбудили уголовные дела, в результате чего он покинул Грузию.

