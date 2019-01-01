Украинский политик рассказал, кто подходит под характеристику Зеленского о новом премьере

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, каким должен быть глава правительства страны, после консультаций с гражданами, сообщает «Интерфакс».

По мнению Зеленского, на посту премьера должен быть экономист без политического прошлого. Он также отметил, что коалиции Верховной рады хотел бы видеть «только новые лица».

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН прочитал «сигналы», который президент Владимир Зеленский направил своим политическим конкурентам, мечтающим получить должности в украинском правительстве.

«Во-первых, Зеленский сказал, что не хочет иметь дело с «бывшими». Это сигнал Тимошенко: Юлия Владимировна, успокойтесь – вы премьером не будете. Но пока это только слова Зеленского, потому что не известно, с кем и будет ли он создавать коалицию в Верховной раде.

Что хочет Зеленский? Чтобы премьером был профессионал без политического опыта. О ком идет речь? Думаю, о так называемых людях Сороса – тех, кто получает гранты. Такие есть в его команде. Но их пять лет до этого как будто и не существовало. Тот же Руслан Стефанчук, который был вначале советником Зеленского, а потом его представителем в Раде – профессор, юрист. Но пять лет Порошенко и его режим грабили народ. Я слышал голоса против Руслана Коцабы, Анатолия Шария, покойного Олеся Бузины. Они протестовали, высказывали свою позицию. Такие, как Стефанчук, молчали. Человек без опыта загонит экономику в могилу! Чтобы управлять, надо понимать, чем управляешь. Это как если бы поставить министром обороны человека, который ни дня не служил в армии!» - возмутился политик.