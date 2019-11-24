Украинский политик призвал власти узаконить выход Крыма и Донбасса из состава страны

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Балицкий заявил, что Украине необходимо забыть о Крыме и Донбассе и оформить потерю территорий на законодательном уровне. Политик выступил с таким призывом в эфире YouTube-канала InterVizor.

Балицкий считает, что официальный Киев не сможет вернуть утраченные территории из-за ненависти их жителей к украинской власти.

«После того что их убивали, как к ним летели украинские снаряды, как летчик Волошин с самолета расстреливал Луганск, они к нам не вернутся», — отметил экс-парламентарий.