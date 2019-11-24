Украинский политик призвал власти узаконить выход Крыма и Донбасса из состава страны
Бывший депутат Верховной Рады Евгений Балицкий заявил, что Украине необходимо забыть о Крыме и Донбассе и оформить потерю территорий на законодательном уровне. Политик выступил с таким призывом в эфире YouTube-канала InterVizor.
Балицкий считает, что официальный Киев не сможет вернуть утраченные территории из-за ненависти их жителей к украинской власти.
«После того что их убивали, как к ним летели украинские снаряды, как летчик Волошин с самолета расстреливал Луганск, они к нам не вернутся», — отметил экс-парламентарий.
Балицкий, хотя и называет минский процесс «оттягиванием времени», считает необходимым установить мир на Донбассе, чтобы завершить военный конфликт. Он также осудил Майдан 2014 года.
Ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН оценил заявления украинской власти по поводу возвращения полуострова.
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