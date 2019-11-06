В США призвали признать принадлежность Крыма России

Бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад призвал признать Крым частью России. Об этом он написал в публикации для американского издания The National Interest. По словам бывшего дипломата, признание Крыма частью России — один из шагов, которые помогут улучшить отношения между Соединенными Штатами Америки и Россией, пишут argumenti.ru.

Ортблад отметил, что даже санкции не смогут заставить Москву отказаться от своей позиции по принадлежности полуострова. Он также рассказал, что во время недавнего визита стало очевидно, насколько близко Крым подошел к началу гражданской войны пять лет назад, уточняет RT.

Бывший дипломат также добавил, что Белому дому необходимо выстраивать отношения с Россией с точки зрения реализма, сообщает Ura.ru.

Ранее в эфире НСН член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков заявил, что Киеву не хватает смелости признать Крым российским. «Они находятся в плену этих устремлений по возвращению Крыма в состав Украины. Это такая общая позиция, которую озвучивают. Причем, я думаю, в подавляющем большинстве они уверены, что этого не произойдет. Но периодически проскакивают такие высказывания среди киевской верхушки. Это повторяет и президент, и оппозиция. Нет еще государственной смелости объективно оценить ситуацию на Украине и ситуацию с Крымом», - отметил парламентарий.

