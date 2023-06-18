Украинский пленный: ВСУ командуют американские и польские военные
18 июня 202309:03
Военные из Польши и США командуют бойцами украинскими Вооруженными силами, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного из Украины Давида, который ранее попал в плен.
По его словам, ВСУ обучают различать шевроны и знаки различия, принятые в армиях стран Североатлантического альянса. Как отметил пленный, в зоне специальной военной операции он встречался с военными из Польши и США. Наемники воевали «сержантами и офицерами».
Как сообщалось ранее, участились случаи сдачи в плен бойцов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru