Украинский пленный: ВСУ командуют американские и польские военные

Военные из Польши и США командуют бойцами украинскими Вооруженными силами, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного из Украины Давида, который ранее попал в плен.

Пушилин: Участились случаи сдачи в плен бойцов ВСУ

По его словам, ВСУ обучают различать шевроны и знаки различия, принятые в армиях стран Североатлантического альянса. Как отметил пленный, в зоне специальной военной операции он встречался с военными из Польши и США. Наемники воевали «сержантами и офицерами».

Как сообщалось ранее, участились случаи сдачи в плен бойцов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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