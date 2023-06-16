Пушилин: Участились случаи сдачи в плен бойцов ВСУ

Украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме, сообщило агентство ТАСС.

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Напомним, сегодня, 16 июня, сообщалось о пленении 17 украинских бойцов 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые попали в засаду в ходе контрнаступления под Новобахмутовкой.

Ранее два экипажа украинских боевых машин пехоты сдались в плен российским бойцам в районе Авдеевки (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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