Пушилин: Участились случаи сдачи в плен бойцов ВСУ
16 июня 202315:43
Украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме, сообщило агентство ТАСС.
Напомним, сегодня, 16 июня, сообщалось о пленении 17 украинских бойцов 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые попали в засаду в ходе контрнаступления под Новобахмутовкой.
Ранее два экипажа украинских боевых машин пехоты сдались в плен российским бойцам в районе Авдеевки (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru