Украинский пленный пожаловался на нехватку оружия и еды у бойцов ВСУ

Ленив заявил, что украинским бойцам на северском направлении выдали старые советские автоматы. Из тяжелого вооружения у них только ручной противотанковый гранатомет с несколькими снарядами, отметил пленный.

По его словам, военнослужащим не хватает продуктов и воды. За продовольствием бойцам приходится ходить пешком по несколько километров, пожаловался Ленив.

Минобороны России 21 мая сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Тищенковка на купянском направлении. Удар нанесли высокоточными артиллерийскими боеприпасами «Краснополь», передает «Радиоточка НСН».

