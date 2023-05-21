Украинский пленный пожаловался на нехватку оружия и еды у бойцов ВСУ

Попавший в плен украинский военнослужащий Василий Ленив сообщил, что находящиеся на передовой бойцы ВСУ испытывают нехватку оружия и продовольствия, пишет РИА Новости.

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Ленив заявил, что украинским бойцам на северском направлении выдали старые советские автоматы. Из тяжелого вооружения у них только ручной противотанковый гранатомет с несколькими снарядами, отметил пленный.

По его словам, военнослужащим не хватает продуктов и воды. За продовольствием бойцам приходится ходить пешком по несколько километров, пожаловался Ленив.

Минобороны России 21 мая сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Тищенковка на купянском направлении. Удар нанесли высокоточными артиллерийскими боеприпасами «Краснополь», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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