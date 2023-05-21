СМИ: выбитые из Артемовска военные ВСУ обстреливают город
Вытесненные за пределы Артемовска (Бахмут) украинские военные ведут минометный обстрел города, сообщает РИА Новости.
По данным корреспондента агентства, подразделения ВСУ пытаются попасть по российскому флагу на одном из многоэтажных зданий в западной части города. Отмечается, что украинские военные применяют минометы калибра 120 и 82 миллиметра.
Украинские военные наносят удары по району «Самолет». Это последний укрепленный пункт, где оставались бойцы ВСУ до полного освобождения города.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая заявил о завершении освобождения Артемовска. По его словам, в городе возведут укрепления и передадут его российской армии, сообщает «Радиоточка НСН».
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