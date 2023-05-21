СМИ: выбитые из Артемовска военные ВСУ обстреливают город

По данным корреспондента агентства, подразделения ВСУ пытаются попасть по российскому флагу на одном из многоэтажных зданий в западной части города. Отмечается, что украинские военные применяют минометы калибра 120 и 82 миллиметра.

Украинские военные наносят удары по району «Самолет». Это последний укрепленный пункт, где оставались бойцы ВСУ до полного освобождения города.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая заявил о завершении освобождения Артемовска. По его словам, в городе возведут укрепления и передадут его российской армии, сообщает «Радиоточка НСН».

