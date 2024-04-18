В Харьковской области произошел взрыв на трубопроводе

В Харьковской области произошел мощный взрыв на трубопроводе, сообщило издание «Страна».

Власти заявили об ударах по критической инфраструктуре Харькова

По данным СМИ, над трубопроводом вырос столб пламени высотой около 70 метров. В радиусе более 40 метров от взрыва расплавился асфальт.

Издание опубликовало две видеозаписи, на которых видно интенсивное горение. Точное место взрыва не указано.

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев 14 апреля сообщил об ударе по подстанции около железнодорожной станции Лосево в Харькове, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ВзрывУкраинаХарьков

Горячие новости

Все новости

партнеры