В Харьковской области произошел взрыв на трубопроводе
18 апреля 202420:39
В Харьковской области произошел мощный взрыв на трубопроводе, сообщило издание «Страна».
По данным СМИ, над трубопроводом вырос столб пламени высотой около 70 метров. В радиусе более 40 метров от взрыва расплавился асфальт.
Издание опубликовало две видеозаписи, на которых видно интенсивное горение. Точное место взрыва не указано.
Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев 14 апреля сообщил об ударе по подстанции около железнодорожной станции Лосево в Харькове, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru