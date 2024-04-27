На Украине сообщили о повреждении оборудования четырех ТЭС

За ночь силы ПВО сбили 68 украинских беспилотников над Краснодарским краем и Крымом Экстренная эвакуация объявлена из-за паводка в селе Абатское Тюменской области Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 20 см МИД Таджикистана обеспокоен случаями отказа гражданам во въезде в Россию Йеменские хуситы сбили американский беспилотник стоимостью $30 млн