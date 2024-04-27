На Украине сообщили о повреждении оборудования четырех ТЭС
27 апреля 202408:58
Четыре теплоэлектростанции украинского холдинга ДТЭК пострадали в результате ночных ударов. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.
В ДТЭК утверждают, что объекты подверглись массовому обстрелу.
«Серьезно повреждено оборудование предприятий... Энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки», — говорится в сообщении.
Ранее украинская компания «Центрэнерго» заявила о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru