Украинский консул после задержания в Петербурге вернулся в дипучреждение

Украинский консул Александр Сосонюк через несколько часов после задержания сотрудниками ФСБ вернулся в дипломатическое учреждение. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко агентству «РБК-Украина».

Киев дал комментарий о задержании украинского консула в Петербурге

«Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ», - подчеркнул Николенко.

Ранее ФСБ РФ проинформировала о задержании генерального консула Украины Александра Сосонюка при попытке получить от россиянина закрытую информацию.

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
ТЕГИ:ФСБКонсульствоЗадержаниеМИД РФУкраина
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