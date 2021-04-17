Украинский консул после задержания в Петербурге вернулся в дипучреждение
Украинский консул Александр Сосонюк через несколько часов после задержания сотрудниками ФСБ вернулся в дипломатическое учреждение. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко агентству «РБК-Украина».
«Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ», - подчеркнул Николенко.
Ранее ФСБ РФ проинформировала о задержании генерального консула Украины Александра Сосонюка при попытке получить от россиянина закрытую информацию.
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