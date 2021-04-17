Киев дал комментарий о задержании украинского консула в Петербурге

Власти Украины считают, что задержание консула страны в Санкт-Петербурге является враждебными действия со стороны РФ. В Киеве заявили, что последует ответная реакция в отношении российских дипломатов, заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин.

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По мнению Енина, инцидент с дипломатическим сотрудником Украины - «очередная провокация» в отношении Киева, отмечает РИА Новости.

«В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов», - цитирует Енина агентство УНН.

Ранее ФСБ РФ проинформировала о задержании генерального консула Украины Александра Сосонюка при попытке получить от россиянина закрытую информацию.

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ФОТО: pixabay.com
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