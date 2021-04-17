В Петербурге задержали генерального консула Украины при получении закрытой информации

Генеральный консул Украины Александр Сосонюк задержан в Санкт-Петербурге. Он пытался получить от гражданина России закрытую информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Украинский дипломат намеревался узнать сведения из баз данных силовиков.

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В ФСБ считают, что деятельность Сосонюка «враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника». Об этом информирует РИА Новости.

Нарушитель ответит за свои действия в соответствии с нормами международного права, отмечает Газета.ru.

Уточняется, сто задержание украинского генконсула произошло пятницу, 16 апреля.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ФСБЗадержаниеУкраина
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