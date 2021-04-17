В Петербурге задержали генерального консула Украины при получении закрытой информации

В ФСБ считают, что деятельность Сосонюка «враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника». Об этом информирует РИА Новости.

Нарушитель ответит за свои действия в соответствии с нормами международного права, отмечает Газета.ru.

Уточняется, сто задержание украинского генконсула произошло пятницу, 16 апреля.

