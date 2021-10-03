Украинский комсомолец объяснил окончание транзита газа с водной блокадой Крыма

По мнению Кононовича, российско-венгерское соглашение на поставки газа перекроет Киеву возможность распоряжаться чужими ресурсами, передает РИА Новости.

Украинский комсомолец заявил, что ранее страна «отбирала» российский газ у Венгрии, а в новых условиях Киев будет вынужден нести дополнительные расходы, в том числе на газовую инфраструктуру.

«Понимаете, чтобы прокачать газ, мы денежки у русских берем, а по итогу мы просто отбираем из трубы. Знаете, течет река, мы взяли черпанули и утолили жажду газовую. А теперь перекрыли, так же, как и вы перекрыли в Крым воду», — заявил Кононович.

Ранее поставки газа из России в Венгрию в обход Украины назвали «началом конца» экономики страны, которые в перспективе приведут к ее развалу. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

