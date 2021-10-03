Украинский комсомолец объяснил окончание транзита газа с водной блокадой Крыма
Представитель Комсомола Украины Александр Кононович считает, что транзита газа через Украину перекрыт в связи с водной блокадой Крыма. Об этом Кононович рассказал на YouTube-канале музыканта Тарика Незалежко.
По мнению Кононовича, российско-венгерское соглашение на поставки газа перекроет Киеву возможность распоряжаться чужими ресурсами, передает РИА Новости.
Украинский комсомолец заявил, что ранее страна «отбирала» российский газ у Венгрии, а в новых условиях Киев будет вынужден нести дополнительные расходы, в том числе на газовую инфраструктуру.
«Понимаете, чтобы прокачать газ, мы денежки у русских берем, а по итогу мы просто отбираем из трубы. Знаете, течет река, мы взяли черпанули и утолили жажду газовую. А теперь перекрыли, так же, как и вы перекрыли в Крым воду», — заявил Кононович.
Ранее поставки газа из России в Венгрию в обход Украины назвали «началом конца» экономики страны, которые в перспективе приведут к ее развалу. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 769 / сут.
Умерли
210 тыс.+890 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+15 391 / сут.
- Украинский комсомолец объяснил окончание транзита газа с водной блокадой Крыма
- Стала известна причина роста цен на свинину в России
- «Грузинская мечта» побеждает с 46,5% на местных выборах
- Минпросвещения не будет закрывать школы из-за ковида
- Очередной блеф. В России и на Украине улыбнулись домыслам Зеленского о встрече с Путиным
- Подозреваемый в расправе над студентками в Гае отсидел 9 лет за убийство
- Самолёт, летевший в Симферополь, вынужденно сел в ростовском аэропорту
- Министр Кравцов обещает убрать из закона понятие образовательных услуг
- Зеленский: Встреча с Путиным тет-а-тет может быть с «неожиданным результатом»
- Зеленский лично попытается вернуть Саакашвили на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru