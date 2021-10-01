«Есть один нюанс». Украине предложили смириться со сменой транзита в Венгрию

Пуск газа в Венгрию из России по «Балканскому потоку» уже вряд ли повлияет на политическую ситуацию в Европе, отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию в обход Украины через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы. «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока».