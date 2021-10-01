«Есть один нюанс». Украине предложили смириться со сменой транзита в Венгрию
Смена транзитного направления в обход Украины задумывалась «Газпромом» уже давно, напомнил Сергей Пикин.
Пуск газа в Венгрию из России по «Балканскому потоку» уже вряд ли повлияет на политическую ситуацию в Европе, отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию в обход Украины через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы. «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока».
«Ничего не произойдет. Всё, что могли украинцы сказать, уже сказано. Понятно, что внутренняя риторика не закончена, политикам надо поддерживать свой тонус перед избирателями, и мы еще, наверное, неоднократно это прокомментируем. Но факт есть факт: вода мокрая, газ пошел по другому направлению, которое и задумывалось изначально. Это неоспоримо. Тут еще такой нюанс, что Венгрия-то является страной Евросоюза, поэтому слишком жесткую риторику украинцам не стоило, наверное, проводить в ее отношении. Они деньги и политические дивиденды получают оттуда, поддержку», - отметил глава Фонда.
По словам Пикина, у Украины была возможность сохранить свою роль в газотранспортной системе.
«Украинцы обещали нам всевозможную кару за смену транзита, но, я думаю, их шаманы слабее наших, поэтому вряд ли их угрозы на что-то повлияют. Это политические заявления. То, что ситуация поменялась, стало понятно еще несколько лет назад. Как только ввели «Турецкий поток», это уже показало намерения «Газпрома» дойти до конца. Можно было договориться по использованию ГТС Украины, чтобы она сохранила свое значение для европейского транзита, там же предлагались варианты. Еще семь лет назад были шансы. Но все они были упущены», - подытожил аналитик.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заверил, что Украина не потеряет ни одного доллара от заключения нового газового контракта между Венгрией и Россией.
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