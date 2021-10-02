В Раде назвали поставки российского газа в Венгрию «началом конца» Украины

Накануне компания «Газпром» начала поставки топлива в Венгрию по продолжающему газопровод «Турецкий поток» «Балканскому потоку» и трубопроводам в Юго-Восточной Европе.

«Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти», — написал Кива в Telegram.

По мнению парламентария, допустивших такую ситуацию политических деятелей Украины можно привлечь к ответственности «за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы». Кива считает, что это было сделано в угоду западным партнерам, которые «хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России».

«А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее. Фатальная история еще одного Афганистана», — заключил депутат.

