Украинский командир заявил о сложной ситуации для ВСУ в Артемовске

Он отметил, что по всем направлениям Артемовска (Бахмута) складывается тяжелая ситуация. По словам командира, у ВСУ в городе нет достаточного для наступления количества вооружений.

Ранее британская газета Times сообщила, что украинская армия в скором времени может покинуть Артемовск. Отмечается, что чиновники западных стран и украинское руководство осознали, что российские силы могут окружить подразделения ВСУ в Артемовске и перерезать пути снабжения, сообщает НСН.

