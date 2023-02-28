Украинский командир заявил о сложной ситуации для ВСУ в Артемовске
Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Мадьяр» заявил о сложной для Киева ситуации у Артемовска. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
Он отметил, что по всем направлениям Артемовска (Бахмута) складывается тяжелая ситуация. По словам командира, у ВСУ в городе нет достаточного для наступления количества вооружений.
Ранее британская газета Times сообщила, что украинская армия в скором времени может покинуть Артемовск. Отмечается, что чиновники западных стран и украинское руководство осознали, что российские силы могут окружить подразделения ВСУ в Артемовске и перерезать пути снабжения, сообщает НСН.
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