Украинский командир заявил о сложной ситуации для ВСУ в Артемовске

Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Мадьяр» заявил о сложной для Киева ситуации у Артемовска. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

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Он отметил, что по всем направлениям Артемовска (Бахмута) складывается тяжелая ситуация. По словам командира, у ВСУ в городе нет достаточного для наступления количества вооружений.

Ранее британская газета Times сообщила, что украинская армия в скором времени может покинуть Артемовск. Отмечается, что чиновники западных стран и украинское руководство осознали, что российские силы могут окружить подразделения ВСУ в Артемовске и перерезать пути снабжения, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраина
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