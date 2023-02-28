Марочко: Киев стягивает к Артемовску боевиков, подготовленных НАТО

Киев перебрасывает к Артемовску в населенный пункт Часов Яр вооружение, а также личный состав, прошедший обучение на полигонах НАТО. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его информации, на данный момент речь идет о 350 военнослужащих, выявлено прибытие 30 единиц техники.

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Практически все дороги в Артемовск находятся под огневым контролем войск России, сообщил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, Украина продолжает переброску резервов на данное направление.

По его словам, жители Артемовска находятся в крайне тяжелых условиях без доступа к медицинской помощи.

Ранее британская газета Times сообщила, что украинская армия в скором времени может покинуть Артемовск.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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