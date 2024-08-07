Она подчеркнула, Зеленский намеренно послал украинских военных на «мясорубку» в Курскую область, чтобы оправдать продление мобилизации на Украине еще на три месяца. Представитель МИД РФ отметила, что украинский лидер сегодня подписал соответствующий закон.

Ранее Захарова заявила, что Украина, не имея возможности победить Россию на поле боя, решила открыть «второй фронт» в Африке, «потворствуя» террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

