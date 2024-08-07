МИД РФ: Зеленский послал ВСУ в «мясорубку» в Курске, чтобы продлить мобилизацию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский специально отправил ВСУ в атаку на границу Курской области, чтобы продлить мобилизацию. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, Зеленский намеренно послал украинских военных на «мясорубку» в Курскую область, чтобы оправдать продление мобилизации на Украине еще на три месяца. Представитель МИД РФ отметила, что украинский лидер сегодня подписал соответствующий закон.
Ранее Захарова заявила, что Украина, не имея возможности победить Россию на поле боя, решила открыть «второй фронт» в Африке, «потворствуя» террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru